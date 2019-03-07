بالصور.. عرض 100 صفحة مكتوبة بخط يد أينشتاين

بعد 140 عاماً تقريباً على ولادة العالم ألبرت أينشتاين، حصلت الجامعة العبرية في القدس على أكثر من مئة صفحة مكتوبة بخط يده، من بينها وثيقة غير منشورة تتعلق ببحوثه حول نظرية الحقل الموحد.

وكشفت الجامعة العبرية في القدس المحتلة، التي كان أينشتاين أحد المؤسسين لها وتحتفظ بأكبر عدد من الوثائق العائدة إليه، عن بعض تلك الصفحات البالغ عددها 110. وهي استلمتها قبل أسبوعين بعد الحصول عليها من طرف هاوي جمع أميركي.

وتتضمن تلك الأوراق عمليات وحسابات رياضية كتبت على الأرجح في أواخر الأربعينات، ورسائل إلى متعاونين معه فضلاً عن رسائل شخصية بينها واحدة إلى أحد أبنائه هانز ألبرت.

وكانت كل هذه الوثائق تقريباً معروفة للباحثين ومتوافرة في شكل نسخ بدرجات متفاوتة من الجودة وفق هانوك غاتفروند المستشار العلمي في أرشيف ألبرت أينشتاين في الجامعة.

ومن بينها أيضاً، صفحة كان العلماء يعرفون بوجودها لكنهم لم يروها من قبل.

وهذه الصفحة تشكل جزءاً من ملحق يتألف من ثماني صفحات لمقال يعود للعام 1930 حول الجهود التي يبذلها العلماء لتطوير نظرية للحقل الموحد، كما قال غاتفروند أستاذ الفيزياء والرئيس السابق للجامعة.

وحصلت الجامعة على الوثائق الـ110 من الطبيب الأميركي غاري برغر الذي يملك مجموعة خاصة من وثائق أينشتاين المكتوبة بخط اليد والذي توفي قبل أشهر.

واستحوذت الجامعة عليها كهبة من مؤسسة في شيكاغو.

وفي الرسالة الموجهة إلى ابنه العام 1935، عبّر أينشتاين عن قلقه من بروز النازية في ألمانيا.

وكان أينشتاين وهب في وصيته الجامعة العبرية في القدس كل وثائقه وإرثه الثقافي.