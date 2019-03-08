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شاهد.. المركبة "دراغون" تهبط في المحيط الأطلسي

المصدر: العربية.نت
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هبطت مركبة "كرو دراغون" الجديدة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الجمعة، بلا مشاكل في المحيط الأطلسي، بعدما أمضت أكثر من ستة أيام في مدار الأرض، منجزة مهمة تجريبية تمهد الطريق لاستئناف الرحلات الفضائية المأهولة.

وكانت "دراغون"، وهي من صنع "سبايس إكس"، انطلقت السبت الماضي من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا والتحمت الأحد بمحطة الفضاء الدولية، التي انفصلت عنها صبيحة الجمعة.

وأظهر البثّ المباشر لـ"ناسا" الكبسولة تفتح مظلاتها بلا صعوبة وتهبط في الموعد المحدّد للهبوط عند الساعة 8:45 (13,45 بتوقيت غرينيتش).

والهدف من هذه المهمة التجريبية هو إثبات أن المركبة الفضائية آمنة وموثوقة لرواد الفضاء المستقبليين.

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