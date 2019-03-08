شاهد.. المركبة "دراغون" تهبط في المحيط الأطلسي

هبطت مركبة "كرو دراغون" الجديدة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الجمعة، بلا مشاكل في المحيط الأطلسي، بعدما أمضت أكثر من ستة أيام في مدار الأرض، منجزة مهمة تجريبية تمهد الطريق لاستئناف الرحلات الفضائية المأهولة.

وكانت "دراغون"، وهي من صنع "سبايس إكس"، انطلقت السبت الماضي من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا والتحمت الأحد بمحطة الفضاء الدولية، التي انفصلت عنها صبيحة الجمعة.

.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) ٨ مارس ٢٠١٩

وأظهر البثّ المباشر لـ"ناسا" الكبسولة تفتح مظلاتها بلا صعوبة وتهبط في الموعد المحدّد للهبوط عند الساعة 8:45 (13,45 بتوقيت غرينيتش).

والهدف من هذه المهمة التجريبية هو إثبات أن المركبة الفضائية آمنة وموثوقة لرواد الفضاء المستقبليين.