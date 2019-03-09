آخر صيحات العلم... معجون أسنان من نفايات الزجاج 

على الرغم من أن الزجاج قابل لإعادة التدوير بصفة عامة، إلا أن عملية إعادة التدوير تقتصر عادة على القطع الكبيرة، التي يمكن فرزها بسهولة حسب لون كل منها.

ونظراً لأن فرز الأجزاء الأصغر لا يجازي اقتصاديا مقابل العناء الذي يستلزمه، فإن السائد كان التخلص منها ببساطة. ولكن تم التوصل إلى أسلوب علمي جديد لتحويل تلك الأجزاء الصغيرة إلى مادة مفيدة، بحسب موقع "New Atlas".

في جامعة كوينزلاند الأسترالية، قام طالب الدكتوراه ريس بيري، وبروفيسور دامين باتستون، بتطوير تقنية دقيقة تشتمل على استخدام ما يوصف بأنه "مادة كيميائية معروفة كمنظف للصرف الصحي" في إذابة شظايا الزجاج المتنوعة وتحويلها إلى سيليكات سائلة.

استخدامات جديدة

ويمكن استخدام السيليكات السائلة لاحقا في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الإطارات والمنظفات ومعجون الأسنان ومانع التسرب الخرساني، وحتى كسماد يخصب المحاصيل.

كما يمكن استخدام السائل المنتج لعمل "هلام السيليكا"، وهي المادة المجففة الموجودة في حزم صغيرة داخل الأجهزة الإلكترونية. ولكن لا يمكن تحويل تلك السيليكات إلى زجاج جديد يمكن تداوله على نطاق تجاري.

ترشيد استهلاك الطاقة ونفايات أقل

يتكون الزجاج من حوالي 70 إلى 75% من السيليكا، وهو ما يتم تحويله إلى سيليكات سائلة، وينتج عن العملية القليل من النفايات.

ووفقا لما نشره موقع "New Atlas"، يقول بيري إن حوالي 1.3 كغم من نفايات قطع الزجاج الصغيرة ينتج ما لا يقل عن 1 كغم من هلام السيليكا.

وتتطلب هذه التقنية أيضا طاقة قليلة نسبيا، على عكس الطرق التقليدية لإنتاج السيليكات السائلة، بما يجعل تكاليف هذه التقنية المبتكرة أقل من 50% من طرق صناعة هلام السيليكا السائدة.

ويقول بروفيسور باتستون: "يتم في الوقت الحالي، إنتاج هذه الأنواع من السيليكات من خلال نفس مسار إنتاج الزجاج بالفعل، ثم يتم تحويلها إلى منتج هلام السيليكات القابل للذوبان". ويوضح بروفيسور باتستون: "ولكن بدلاً من القيام بذلك، سوف يتم إعادة تدوير نفايات الزجاج الذي تم صنعه، عبر عملية أبسط بكثير لتحويله إلى منتج السيليكات التجاري".