لأول مرة.. صور عالية الدقة لطائرتين تخترقان جدار الصوت

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صوراً عالية الدقة التقطتها للمرة الأولى لموجات صدمة ناتجة عن اختراق طائرتين أسرع من الصوت، في إطار الأبحاث الرامية إلى تطوير طائرات قادرة على اختراق جدار الصوت من دون إحداث انفجار صوتي.

وتحدث موجات الصدمة بعدما تتخطى الطائرة سرعة الصوت (قرابة 1225 كيلومتراً في الساعة). ويتغير ضغط الهواء بسرعة، ما يؤدي إلى انفجار صوتي.

وانطلقت طائرتان من طراز "تي-38" من مركز "نيل ايه. أرمسترونغ فلايت ريسيرتش سنتر" البحثي في صحراء موهافي في كاليفورنيا وحلقّتا معاً بفاصل تسعة أمتار فقط.

وقال ناطق باسم "ناسا" إنه "تم تكليف طائرة ثالثة تصوير بواسطة تقنيات متقدّمة جداً، موجات الصدمة الناجمة عن الطائرتين اللتين اجتازتا حاجز الصوت جنباً إلى جنب تقريباً."

ويعتبر التقاط صور مفصّلة لهذه الدرجة أساسياً لتطوير طائرة "اكس-59" التجريبية التي تأمل الوكالة الأميركية بأن تخترق جدار الصوت مع إحداث هدير بسيط.

ونُشرت الصور الملتقطة في ديسمبر الماضي، في الخامس من مارس الجاري.

يذكر أن الانفجارات الصوتية الناتجة عن الطائرات تثير ضجة تتجاوز مضايقة الأشخاص إلى إلحاق أضرار بالزجاج وربما تتسبب في كسر النوافذ.