هذه مسيرة تورنادو البريطانية من تحرير الكويت لدحر داعش 

تختتم آخر 8 مقاتلات بريطانية من طراز Panavia Tornado الهجومية الشهيرة مسيرتها الحافلة بالإنجازات نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم إحالتها إلى التقاعد بعد 40 عاماً من الخدمة العسكرية، بحسب موقع "New Atlas".

عمليات ضد داعش

تم إقامة احتفالية بحضور أصدقاء وعائلات أعضاء السرب الحالي، حيث هبطت المقاتلات المجنحة متعددة المهام في مطار سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة مارهام الجوية بنورفولك في إنجلترا، قادمة من قاعدة القوات الجوية الملكية في أكروتيري، بجزيرة قبرص، حيث كانت تشارك في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

تصميم ثوري

استند تصميم المقاتلة البريطانية في الأساس على فكرة رائد الطيران الأسطوري، بارنس واليس، التي اشتملت على طائرة ذات جناح بزاوية إلى الخلف. وتم تطوير الفكرة في تنفيذ المقاتلة Panavia Tornado، التي تتسع قمرة قيادتها لشخصين وتعمل بمحركين لأداء مهام متعددة، فيما كان يعد تصميما ثوريا في حينه.

اعتمدت المقاتلة المخضرمة على نظام شبه أوتوماتيكي وتحكم بواسطة كمبيوتر، ليحل محل نظم الطيران التقليدية، بالإضافة إلى نظام وجناح هندسي متغير.

أسهم التصميم والتجهيزات الفنية للمقاتلة Panavia Tornado في أن تحقق سرعة تحليق تصل إلى 1.3 ماخ أي 1552 كم/ساعة، فضلاً عن القدرة على تنفيذ عمليات اختراق على مستوى منخفض لدفاعات العدو.

أول معارك حربية في 1991

دخلت المقاتلة Panavia Tornado الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1979، وتم بناؤها بالأساس لمواجهة قوات حلف وارسو آنذاك، إلا أن بداية استخدام المقاتلة في حروب رئيسية كانت في حرب الخليج عام 1991، عندما انطلقت 60 مقاتلة متنوعة طراز Tornado من قواعد جوية سعودية لتحرير أراضي الكويت من الغزو العراقي. ومنذ ذلك الحين، كانت في الخدمة الفعلية في كوسوفو وأفغانستان والعراق وأخيرا ضد تنظيم داعش في سوريا.

مهام تدريبية لنهاية الشهر

وفقا للقوات الجوية الملكية، سيتم استخدام مقاتلات Panavia Tornado حتى نهاية الشهر الجاري في مهام تدريبية لحين حلول تاريخ تقاعدها. ومن المقرر أن تحل مقاتلات من طراز Typhoon Eurofighter و F-35 Lightning II محل التورنادو.