بهذه المواصفات.. تطوير مدرعة جديدة للجيش الأميركي

كلف الجيش الأميركي كلا من شركتي BAE Systems وGeneral Dynamics لبناء 12 نموذجا لمركبات مدرعة متوسطة الحجم، وفقا لما نشره موقع "New Atlas".

وتأتي تلك الخطوة كجزء من برنامج "قوة النيران المتحركة المحمية" MPF، يهدف العقدان البالغ قيمتهما 376 مليون دولار أميركي، إلى تطوير منصة سريعة، تعمل في مختلف التضاريس، لخدمة فرق لواء المشاة القتالية.

مشكلة لواء المشاة القتالي الأميركي

وتهدف وحدات المشاة الخفيفة إلى التحرك بسرعة لتؤدي المهام التي تصادف خلالها الوحدات الثقيلة صعوبة في الوصول إلى الجبهة. وتكمن المشكلة في أن لواء المشاة القتالي الأميركي لمكافحة الإرهاب يفتقر حاليا إلى قوة النيران والدروع الملائمة لهذه المهام، حيث تضطر الوحدة العادية إلى الاعتماد على العربات من طرز همفي Humvee، التي تجر خلفها قطع المدفعية الخفيفة.

الحل في مركبات جديدة

ولعلاج هذه المشكلة، قام برنامج MPF بمنح العقود إلى شركتي BAE Systems وGeneral Dynamics لبناء نماذج لعربات مدرعة متوسطة الحجم لتتوافق مع احتياجات لواء المشاة القتالي لمكافحة الإرهاب.

المواصفات المطلوبة

وذكر الجيش الأميركي أن المركبة الفائزة هي التي ستتوافر فيها عوامل حماية الطاقم وحمل طاقة نيران هجومية مباشرة لتحييد خنادق العدو ومخابئه، وهزيمة الرشاشات الثقيلة والمدرعات، والحفاظ على العمليات الدفاعية ضد قوة مهاجمة.

خبرات 30 عاماً

وأوضحت مصادر بشركة BAE، أن التصاميم تعتمد على 30 عامًا من العمل في تطوير مركبة قتالية خفيفة قابلة للانتشار السريع، وسيتم تسليحها بالبندقية المدرعة طراز M8 الخاصة بالجيش الأميركي. وأضافت المصادر أن المركبة الجديدة ستمتاز بدروع متدرجة ومتنوعة، وأنظمة فرعية لتأمين النجاة، وأنظمة رصد للمواقع، فضلا عن صورة ظلية منخفضة. وأوضحت أن المركبة سيتم تسليحها أيضا بمدفع طراز M35 عيار 105mm يضم نظامًا للتلقيم التلقائي للذخيرة، ويمكن تشغيله بمعدل إطلاق نار يبلغ 12 دفعة في الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المركبات بحزم طاقة "دفع للخارج" لتسهيل العمل على المحرك وعلبة التروس.

ويقول ديباك بزاز، مدير برامج المركبات المقاتلة في شركة BAE Systems: "يدمج عرضنا التكنولوجيا المبتكرة التي تقلل من العبء على الطاقم في تصميم مدمج، يمكن نشره في مناطق يصعب الوصول إليها". وأضاف بزاز: "نحن واثقون من أن تصميمنا يلبي المتطلبات والقدرات الفريدة التي يحتاج إليها لواء المشاة القتالي لمكافحة الإرهاب."

تكتم جنرال داينامكس

وعلى حين لم تفصح General Dynamics عن تفاصيل عن نموذجها الأولي للمركبة الجديدة، صدر بيان منفصل عن نائب الرئيس ومدير عام الشركة دون كوتشمان، قال فيه: "نحن متحمسون لهذه الفرصة لتزويد الجيش الأميركي بمركبة قتالية ذات مستوى عال، وحركة سريعة لدعم الفرق القتالية للواء المشاة، ونفتخر بشكل خاص بهذه الفرصة الجديدة لتقديم خدمة إلى فريق لواء المشاة القتالي".