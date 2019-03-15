بعد أول فشل لرحلة مأهولة.. 3 رواد يصلون المحطة الدولية

وصل 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، في مركبة "سويوز" روسية بعد خمسة أشهر على فشل صاروخ ينقل رائدين.

وأقلع الصاروخ من دون أي حادث من قاعدة بايكونور في كازخستان والتحم بمحطة الفضاء الدولية بعد أقل من ست ساعات على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عند الساعة 01.01 بتوقيت غرينتش بتأخر دقائق معدودة.

ونقلت المركبة رواد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هايغ ومواطنته كريستينا هاموك كوخ (40 عاماً).

وكان يفترض بهايغ (43 عاماً) وأوفتشينين (47 عاماً) أن يباشرا في 11 تشرين الأول/أكتوبر مهمة من ستة أشهر في المحطة، إلا أن خللاً طرأ على صاروخ "سويوز" بعد دقائق على إقلاعه أرغمهما على العودة اضطرارياً إلى الأرض، في أول فشل يسجل على صعيد رحلة ماهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وبعد فترة تعليق للرحلات، أقلع صاروخ "سويوز" في كانون الأول/ديسمبر حاملاً 3 رواد إلى الفضاء.