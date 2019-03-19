11 دولة عربية تتعاون بمجال الفضاء لمراقبة المناخ

أعلنت الإمارات الثلاثاء، تأسيس مجموعة "للتعاون الفضائي" تضم 11 دولة عربية، بينها السعودية والجزائر والمغرب، على أن يكون أول مشاريعها تطوير قمر اصطناعي مشترك لمراقبة التغيرات البيئية والمناخية.

وأشرف رئيس الحكومة الإماراتية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توقيع ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي" في أبو ظبي.

شهدنا اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي .. وشهدنا أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم ١١ دولة عربية .. وأول مشاريعها سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الامارات .. شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي pic.twitter.com/mLP5p9CNB3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 19, 2019

وكتب الشيخ محمد على حسابه على "تويتر": "شهدنا.. توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية، وأول مشاريعها سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الإمارات".

وتابع: "أسمينا القمر الاصطناعي 813.. وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون" في القرن التاسع ميلادي في العصر العباسي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن القمر الاصطناعي سيكون "لأغراض مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية"، مضيفةً أنه "سيعمل على تصميم وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقّعت على ميثاق تدشين المجموعة الأولى من نوعها في العالم العربي".

ولم يحدّد البيان الدول العربية، لكن تسجيلا مصورا بثته وكالة الفضاء الإماراتية أظهر ممثلين أمام أعلام دولهم لدى توقيع الميثاق، وبينها السعودية والجزائر والمغرب ولبنان والكويت.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشهد خلال #مؤتمر_الفضاء_العالمي تأسيس #المجموعة_العربية_للتعاون_الفضائي بمبادرة من دولة #الإمارات، وتعتبر أول مجموعة فضائية من نوعها تجمع تحت مظلتها 11 دولة عربية بهدف تعزيز مكانة المنطقة على الخارطة الفضائية العالمية pic.twitter.com/Q0VTRwK9qv — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) March 19, 2019

وتأمل الإمارات صاحبة الطموحات الكبيرة في مجال الفضاء أن تصبح من الدول الرائدة عالميا والأولى عربيا في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار "الأمل" إلى كوكب المريخ ليكون أول مسبار آلي عربي.

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وأعلنت الإمارات الشهر الماضي أن أول رائد فضاء إماراتي سينطلق في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان الأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود أول رائد فضاء عربي عندما انطلق في مكوك فضائي أميركي العام 1985.

وبعدها بعامين، أمضى الطيار السوري محمد فارس أسبوعا في محطة "مير" الفضائية التابعة للاتحاد السوفيتي.