ظواهر فلكية مدهشة نشهدها اليوم.. ما هي؟

يشهد اليوم 20 آذار/مارس ظواهر طبيعية عديدة قلما تجتمع في يوم واحد كل عدة عقود. ويواكب اليوم ظاهرة الاعتدال الشمسي التي تحدث مرتين كل عام، حيث تقضي الشمس يوم الاعتدال زمناً متكافئاً تقريباً فوق وتحت الأفق في كل مكان على الأرض، لذا فمدة الليل والنهار لها نفس الطول تقريباً. وتحدث ظاهرة الاعتدال الشمسي Equinox عندما يتعامد مركز قرص الشمس المرئي مع خط الاستواء الأرضي.

ظاهرة لأول مرة منذ 38 عاماً

ويضيء السماء الليلة ثالث وآخر قمر عملاق العام الحالي، وفق ما نشره موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ويتواكب اكتمال قمر آذار/مارس مع اعتدال فصل الربيع ترحيباً بقدومه. ولم يجتمع اكتمال القمر وقدوم الربيع معاً في نفس الليلة منذ آذار/مارس 1981.

وتنشأ ظاهرة القمر العملاق super moon من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض. وكانت المرة الأكثر قرباً إلى الأرض هذا العام في شباط/فبراير الماضي.

وبغض النظر عن المنطقة الزمنية لأي بقعة على الأرض، يمكن بدء رؤية القمر العملاق اعتباراً من بعد منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينتش.

"قمر الدودة"

يتم إطلاق أسماء تقليدية لكل اكتمال للقمر. وعادة ما ترتبط بما يميز الموسم أو الطريقة التي يساعد بها في تتبع فصول السنة. كما يطلق على ظاهرة اكتمال قمر آذار/مارس اسم "قمر الدودة العملاق"، لأنه يواكب بداية خروج الديدان من باطن الأرض إلى سطح التربة، وهو ما يجتذب المزيد من الطيور التي تقتات عليها.

كويكب EA2 يقترب من الأرض

وتتزامن ظواهر الاعتدال الشمسي وقدوم الربيع وبزوغ القمر العملاق مع مرور كويكب 2019 EA2 من كوكب الأرض على بعد يصل إلى 306171 كيلومتراً، وفقاً لما أعلنه مركز ماينور بلانيت الفضائي. كذلك يبلغ قطر الكويكب حوالي 25 متراً، بما يعد أكبر قليلاً من الكويكب، الذي اجتاح السماء فوق تشيليابينسك في روسيا عام 2013.

ومن المتوقع أن يمر الكويكب EA2، وهو كويكب أتني أي لديه مدار قريب من كوكب الأرض، بسرعة 5 كم/ثانية في أمان وبدون حوادث في 21 و22 آذار/مارس، وفق الموقع على الكرة الأرضية.