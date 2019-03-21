بوينغ تؤجل أولى رحلاتها غير المأهولة لـ"المحطة الدولية"

أجَّلت شركة بوينغ أولى رحلاتها غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية ثلاثة أشهر على الأقل، ضمن برنامج تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، كما أجلت رحلتها المأهولة إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما أفادت مصادر في صناعة الطيران الأربعاء.



وكانت رويترز قد ذكرت، الشهر الماضي، أن ناسا طالبت بوينغ ومنافستها "سبيس إكس" بضرورة التعامل مع مشكلات متعلقة بالتصميم والأمان قبل نقل بشر إلى الفضاء.



وقال شخصان مطلعان إن أول رحلة تجريبية لبوينغ كان مقرراً انطلاقها في أبريل/نيسان لكنها تأجلت إلى أغسطس/آب. ويعني الموعد الجديد أن رحلة بوينغ المأهولة، التي كان موعدها المقرر في أغسطس/آب، ستتأجل حتى نوفمبر/تشرين الثاني.



ورفض متحدث باسم بوينغ التعليق.



كما رفض متحدث باسم ناسا التعليق، مكتفياً بالقول إنه سيجري الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد الأسبوع المقبل.



ودفعت ناسا لبوينغ و"سبيس إكس" نحو 6.8 مليار دولار لبناء منظومات إطلاق صواريخ وكبسولات لإعادة رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية انطلاقاً من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ توقف برنامج مكاكيك الفضاء الأميركي عام 2011.



وأتمت هذا الشهر كبسولة من إنتاج "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، مهمة مدتها ستة أيام لمحطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن تنطلق رحلتها المأهولة في يوليو/تموز.



وتعتمد الولايات المتحدة على روسيا منذ سنوات للوصول إلى محطة الفضاء.