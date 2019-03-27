بعد سنوات على رحلة أبولو.. الإنسان يعود مجددا إلى القمر

يبدو أنه بعد أكثر من 40 سنة على أول رحلة إلى القمر، سيعود الإنسان مجدداً لاستكشاف ما غفل عنه. فقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنها بصدد تسريع الخطط لعودة الرواد الأميركيين إلى القمر ليصبح الموعد العام 2024 بدلا من 2028. وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في كلمة ألقاها في هانتسفيل في ولاية ألاباما "تقوم سياسة هذه الإدارة والولايات المتحدة على عودة الرواد الأميركيين إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف "دعوني أكون واضحا: ستكون أول امرأة والرجل المقبل على القمر رائدين أميركيين ينقلهما صاروخ أميركي من الأرض الأميركية".

يذكر أن هانتسفيل تلقب بـ"مدينة الصواريخ" إذ تصنع فيها الصواريخ الفضائية منذ الستينات.

وكان من المقرر إرسال أول رحلة مأهولة إلى الفضاء منذ مهمة "أبولو" الأخيرة في 1972، عام 2028، إلا أن البرنامج واجه عمليات تأخير في تطوير صاروخ ثقيل جديد لمهمات القمر.

ومنذ الأشهر الأولى لتوليه الرئاسة أعرب ترمب بوضوح عن نيته إنعاش وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي تعاني منذ العام 2011 بسبب سحب المكوكات الفضائية الأميركية من الخدمة.

وكان الرئيس الأميركي حدد في العام 2017 هدف العودة إلى القمر معتبرا أنه خطوة أولى لاستكشاف البشر للمريخ.

ثم وضعت ناسا بعد ذلك برنامجا زمنيا لتسيير مهمة مأهولة إلى القمر في العام 2028.