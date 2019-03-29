معلومات جديدة عن الأقمار الواقعة بين حلقات كوكب زحل

كشف علماء فلك وباحثون في دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس" الأميركية، معلومات جديدة عن الأقمار الصغيرة الواقعة بين حلقات زحل والتي اكتشفتها مركبة "كاسيني" الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في العام 2017.

ويبلغ قطر كل من بان ودافنيس وأطلس وباندورا وإيبيميثوس ما بين 8 و116 كيلومتراً. وهي مستديرة الشكل مثل الصحون الطائرة أو تشبه حبات البطاطا وهي مثبتة في الفجوات التي تفصل بين حلقات الكوكب.

وقد أدخلت "كاسيني" التي أمضت 13 سنة قرب الكوكب، نفسها بين حلقات زحل وبقيت ترسل بيانات إلى الأرض حتى خروجها عن الخدمة في 13 أيلول/سبتمبر 2017، بعد 20 سنة من إطلاقها.

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وقد نشرت حوالي 4000 مقالة علمية حول نتائج "كاسيني"، ويبدو أن هناك معلومات كثيرة ما زالت غير منشورة.

وقالت بوني بوراتي، وهي عالمة فلك من وكالة "جت بروبالشن لابوريتوري" الفضائية في كاليفورنيا لوكالة "فرانس برس": "أريد أن أعمل عقدا إضافيا على الأقل على هذه الأشياء".

ولا تزال البيانات التي جمعتها كاسيني قيد التقويم، والدراسة التي نشرت الخميس ليست سوى عينة من الاكتشافات.

لكن هذه الدراسة عززت النظرية السائدة المتمثلة في أن حلقات زحل وأقماره تنبع من الجرم السماوي نفسه الذي تحطم نتيجة اصطدام.