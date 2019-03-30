نيويورك تستعد لحظر أكياس البلاستيك.. مع استثناءات

بعد محاولات عدة باءت بالفشل، يتوقع إقرار قانون في اليومين المقبلين يمنع استخدام أكياس البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة في متاجر ولاية نيويورك، ما سيجعلها ثاني الولايات الأميركية التي تعتمد هذا التدبير بعد كاليفورنيا.

وتوصل البرلمانيون في هذه الولاية، التي يهيمن الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ فيها، إلى اتفاق لاعتماد هذا القانون في إطار تدابير الميزانية التي سيصوتون عليها بحلول الاثنين.

ويدخل هذا الحظر في حال إقراره حيز التنفيذ اعتباراً من آذار/مارس 2020 لكنه يشتمل على استثناءات عدة.

وقال السناتور المحلي، تود كامينسكي، عبر قناة "أن بي سي": "أظن أننا في المستقبل سنسأل لماذا لم يُعتمد هذا التدبير على المستوى العام من قبل"، موضحاً: "لكني مسرور (...) لأننا نقدم نموذجاً يحتذى به كإحدى أولى الولايات التي تفعل هذا الأمر".

من جهته، قال حاكم نيويورك، أندرو كوومو، الذي فشل في تحقيق مطلبه بإقرار هذا القانون العام الماضي، إنه "منذ زمن بعيد، هذه الأكياس تشوّه بيئتنا"، ومن شأن التدبير الجديد السماح "بحماية مواردنا الطبيعية للأجيال المقبلة من سكان نيويورك".

وباستثناء بعض المعاقل المناصرة للبيئة على الساحل الغربي، لم تقر نيويورك والولايات المتحدة عموماً سوى قلة من القوانين الرامية لتقليص استهلاك البلاستيك رغم تسببه بمستويات تلوث خطيرة في العالم.

23 مليار كيس من البلاستيك سنوياً

كما تستهلك ولاية نيويورك حوالى 23 مليار كيس من البلاستيك سنوياً، وفق أرقام أوردها الحاكم العام الماضي.

وفي مدينة نيويورك، إحدى أكبر مدن الاستهلاك مع سكانها البالغ عددهم 8.5 ملايين نسمة، توزع المتاجر الكبرى أكياساً من البلاستيك بحسب رغبة الزبون، وتغلف المشتريات في أحيان كثيرة في أكياس بلاستيكية بسماكة مضاعفة لزيادة صلابتها.

كذلك أقرت البلدية عام 2016 قانوناً يفرض ضريبة قدرها 5 سنتات من الدولار عن كل كيس، غير أنها ألغيت لاحقاً على مستوى الولاية.

وكانت ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة قد حظرت الأكياس البلاستيكية اعتباراً من 2014. كما أن ولاية هاواي تحظرها عملياً إذ إن مقاطعاتها الأكثر تعداداً بالسكان حظرت هذه المنتجات.

ورغم أن التدبير لن يُعتمد قبل 2021، أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الحظر على منتجات بلاستيكية كثيرة شائعة الاستخدام بينها القش ومنظفات الأذنين وأغطية البلاستيك.