ظاهرة خطيرة تصيب المرجان في جنوب الأرض

تعرضت أكثر الشعاب المرجانية جنوباً في الأرض لظاهرة أبيضاض، وفق علماء أستراليين حذروا مجدداً من تأثير الاحترار المناخي.

وكانت الشعاب المرجانية قبالة سواحل لورد هاو أيلاند على بعد حوالي 600 كيلومتر عن سيدني لم تصب بظواهر الابيضاض الخطرة السابقة في العامين 2016 و2017. إلا أن هذه الظاهرة لحقت بها في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع حرارة المياه.

ويؤدي الأبيضاض إلى تلف المرجان من خلال فقدانه للونه. وهو ناجم عن ارتفاع حرارة المياه الذي يؤدي إلى طرد طحالب تمنح المرجان لونه ومغذياته.

كما يمكن للشعاب المرجانية أن تتعافى في حال انخفاض حرارة المياه مجدداً، لكنها تنفق في حال استمرار الظاهرة.

من جهته، قال الأستاذ المساعد في جامعة نيوكاسل، بيل ليغات، لوكالة فرانس برس، إنه "من المقلق جداً أن نرى ابيضاض شعاب في منطقة جنوبية إلى هذا الحد"، قائلاً: "هو دليل إضافي على أن الاحترار المناخي يضرب كل مناطق العالم".

ولاحظ ليغات وباحثون أستراليون وأميركيون آخرون أن 90% من الشعاب الساحلية في مناطق غير عميقة في لورد هاو أيلند تعرضت للابيضاض.