مغامر ينهي رحلة استمرت 3 سنوات حول العالم بسيارة كهربائية

أتمّ هولندي الأحد في سيدني أطول رحلة في العالم بسيارة كهربائية قطع خلالها 95 ألف كيلومتر بهدف الترويج لوسيلة النقل هذه المراعية للبيئة.

وقد قاد فيبه ووكر سيارته "بلو باندت" التي حولّها إلى مركبة عاملة بالطاقة الكهربائية في 33 بلدا، في أطول رحلة في العالم بسيارة كهربائية، على ما أفاد صاحب هذه المبادرة.

وقد احتاج لأكثر من ثلاث سنوات لإتمام هذه الرحلة الممتدة من هولندا إلى أستراليا. وموّل هذا المشروع من هبات ساهمت في تغذية "بلو باندت" بالكهرباء، فضلا عن تأمين المسكن والمأكل لصاحبها.

وعبر ووكر بالهند وبورما وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، متبعا في مساره الاقتراحات التي كان يتلقاها على موقعه الإلكتروني.

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وقال: "أسعى إلى تغيير العقليات وإلهام الناس لاعتماد مركبات كهربائية من خلال استعراض منافعها المستدامة".

وأشار إلى أنه لم ينفق سوى 300 دولار لتغذية سيارته بالكهرباء خلال الرحلة بكاملها.

وقال ووكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل إلى خط النهاية "ساعدني نحو 1800 شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأخيرا وصلت اليوم إلى هنا".

وبعد الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي بقليل عبر ووكر وموكب من السيارات الكهربائية جسر هاربور الشهير في سيدني قبل أن ينهي رحلته الطويلة في حديقة النباتات الملكية بجوار دار أوبرا سيدني.