صربيا.. أنثى نسر شاردة تستقل "الطائرة" للعودة

عادت أنثى نسر صغيرة شردت في تركيا العام الماضي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن عشها إلى موطنها في صربيا على متن طائرة.

وتنتمي أنثى النسر التي تدعى دوبريلا إلى فصيلة النسور السمراء وتعيش في محمية تضم نحو 70 زوجاً من النسور في أوفاتش جورج بغرب صربيا.

وعثر على دوبريلا مصابة ومنهكة العام الماضي على بعد أكثر من 2200 كيلومتر عن موطنها بالقرب من مدينة ديار بكر التركية، حيث تدخلت السلطات لإعادتها إلى بلدها.

وعادت دوبريلا إلى بلغراد على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية في قفص خاص واستقبلها بترحاب وزير حماية البيئة الصربي جوران تريفان والسفير التركي لدى صربيا تانجو بيلجيتش.

وقال السفير للصحافيين "أنا مسرور لأن العملية التي قمنا بها تمت بنجاح... ستعود دوبريلا الآن إلى أوفاتش وسيسعدنا الاعتناء بها إذا عادت إلى تركيا".

وستخضع دوبريلا إلى فحوص طبية قبل إعادتها إلى المحمية، حيث ستوضع في قفص للتكيف مع البيئة المحيطة وتعلم إطعام نفسها.

وتشيد النسور السمراء أعشاشها على المرتفعات الشاهقة وتتغذى على الحيوانات النافقة. وعادة ما يهيم صغارها على وجوههم حتى البلوغ ثم يختارون مستوطنة للاستقرار بها.

ويقول علماء الطيور إن بإمكان النسور السمراء الطيران لمسافات طويلة وإن طيورا وُضعت عليها علامات في صربيا شوهدت في أماكن بعيدة منها مدينة البصرة في العراق.