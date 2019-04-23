الأمم المتحدة: مليون جنس مهدد بالانقراض

كشفت مسودة تقرير صادرة عن الأمم المتحدة، أن هناك نحو أكثر من مليون جنس مهددة بالانقراض.

وأكد التقرير أن ما يقارب المليون نوع من الكائنات يواجهون خطر الانقراض بسبب التأثير البشري، حيث يتم تقويض للموارد الطبيعية التي يعتمد عليها بقاء البشرية.

كما نوّه التقرير إلى أن عوامل مثل خسارة الهواء النقي، والمياه الصالحة للشرب، والغابات الماصة لثاني أكسيد الكربون، والحشرات الملقحة، والأسماك الغنية بالبروتين، والأشجار التي تمنع العواصف كلها تشكل تهديدا للبشرية لا يقل خطورة أبداً عن الذي يشكله تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن مندوبين من 130 دولة سيجتمعون في باريس في 29 أبريل لمناقشة حالة الطبيعة.