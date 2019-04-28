أقدم أثر بشري في أميركا.. عمره 15 ألف عام

يعود أقدم أثر لتواجد بشري في القارة الأميركية إلى ما قبل 15600 عام، وقد عثر عليه في موقع بيلاوكو الأثري في جنوب تشيلي، بحسب ما كشف علماء لوسائل إعلام محلية.

ويقدّر العلماء أن يكون أثر القدم هذا يعود لرجل كان يزن 70 كيلوغراماً. وقد عثر عليه في العام 2011، وكان فريق العلماء يحاول منذ تلك الفترة تحديد تاريخه.

وقال عالم الجيولوجيا ماريو بينو لصحيفة "إل آوسترال دي أوسورنو": "ثمة آثار بشرية أخرى في القارة الأميركية، لكن ليس بهذا القدم. وقد جرى تأريخها بفضل مواد عضوية نباتية (عثر عليها في الموقع) وبواسطة الكربون 14".

ومنذ العام 2007، يجري فريق من العلماء في جامعة تشيلي الجنوبية عمليات بحث في موقع بيلاوكو في مدينة أوسورنو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من العاصمة سانتياغو.

وفد نشرت نتائج أعمالهم في مجلة "بلوس وان" العلمية.

وفي آذار/مارس 2018، تبيّن آن آثار أقدام بشرية اكتشفت في مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا تعود إلى حوالي 13 ألف سنة، ما جعل منها الأقدم في أميركا الشمالية، بحسب دراسة نشرت أيضاً وقتها في "بلوس وان".