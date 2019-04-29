الأمم المتحدة تحذر.. القضاء على الطبيعة يهدد الإنسان

أكد رئيس مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي، الاثنين، أن القضاء على الطبيعة يهدد مستقبل البشرية "بالقدر عينه على الأقل" مثل التغير المناخي.

وقال روبرت واتسون في مستهل اجتماع لعلماء ومسؤولين من أكثر من 130 بلداً في باريس للتباحث في سبل الحفاظ على النظم البيئية، إن "الأدلة دامغة على أن قضاءنا على التنوع الحيوي وخدمات النظم البيئية بلغ مستويات تهدد رخاءنا بالقدر عينه على الأقل للتغيرات المناخية الناجمة عن البشر".

ويرمي اجتماع باريس الذي يستمر حتى السبت إلى إنجاز تقويم عالمي لوضع النظم البيئية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وقد حللت المجموعة المؤلفة من 150 خبيراً من 50 بلداً على مدى ثلاث سنوات آلاف الدراسات بشأن التنوع الحيوي لإنجاز التقويم.

واعتبر واتسون أن "شهر نيسان/أبريل 2019 قد يشكّل بداية (منعطف باريسي) مشابه على صعيد التنوع الحيوي ومساهمات السكان في وضع الطبيعة".

وقبل عام من اجتماع منتظر في الصين بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، يأمل خبراء كثر في أن يشكل هذا التقرير محطة أساسية نحو بلوغ اتفاق بأهمية اتفاقية باريس للمناخ الصادر نهاية العام 2015.