سيناتور أميركي يكسر صمت ناسا على انفجار مركبة سبيس إكس

أكد السيناتور الأميركي ريتشارد شيلبي الأربعاء أن مركبة فضائية يشتبه في أنها انفجرت الشهر الماضي في حادث وصفته الشركة المنتجة لها "سبايس إكس" بأنه "خلل"، قد دمّرت بالكامل.

وقال شيلبي وهو رئيس لجنة في مجلس الشيوخ تدير ميزانية وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، خلال جلسة استماع "الخلل الذي حصل أخيرا... تسبب في خسارة مركبة (كرو دراغون) بالكامل".

وقال رئيس ناسا جيم برايدنستاين لشيلبي إن الوكالة التي تعاقدت في مهمتها استئناف نقل رواد فضاء أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية مع "بوينغ" و"سبايس إكس" التي يملكها إلون ماسك، ستجري تحقيقاً مع الشركة.

وكانت "ناسا" و"سبايس إكس" متكتمتين حيال الحادث الخطر الذي حصل أثناء اختبارات أجريت على مركبة "كرو دراغون" في 25 نيسان/أبريل.

وبيّن مقطع فيديو على "تويتر" انفجاراً في الموقع، لكنه لم يتم التأكد من صحته ولم تنف الشركة مضمونه.

وتعول "ناسا" على "كرو دراغون" وعلى مركبة "ستارلاينر" من إنتاج "بوينغ" لضمان نقل الرواد الأميركيين إلى محطة الفضاء الدولية الذي تؤمنه روسيا منذ العام 2011 بعد سحب المكوكات الأميركية من الخدمة.

ويجب على "سبايس إكس" و"ناسا" الآن العمل بشكل عاجل لاكتشاف سبب انفجار المركبة إضافة إلى استبدالها، ما يثير شكوكاً في إمكان تحقيق هدف الوكالة القاضي بإرسال رواد فضاء أميركيين من الأراضي الأميركية بحلول نهاية العام 2019.