مهمة جديدة لـ"سبيس إكس" في محطة الفضاء الدولية

أطلقت سبيس إكس صاروخا يحمل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد تأخير لإجراء إصلاحات.

وانطلق صاروخ فالكون من فلوريدا في وقت مبكر من السبت، وكان يحمل كبسولة دراغون التي تحوي 2500 كيلوغرام من الإمدادات.

ومن المقرر أن تصل كبسولة دراغون المعاد تدويرها والتي تقوم برحلتها الفضائية الثانية إلى المختبر المداري يوم الاثنين.

وتأخر إيصال الإمدادات بضعة أيام بسبب نقص الطاقة الذي ظهر أولاً في المحطة الفضائية، ثم في منصة هبوط الصواريخ في المحيط الأطلسي. وتم حل المشكلتين بسرعة.

وتستهدف سبيس إكس إنزال الصاروخ المعزز على منصة بالمحيط قرب الشاطئ.

وكان من المفترض أن يعود الصاروخ المعزز إلى كيب كانافيرال، لكن سبيس إكس لا تزال تقوم بعمليات تنظيف من حادث 20 أبريل/نيسان الذي دمر كبسولة جديدة مصممة لنقل طاقم فضائي.