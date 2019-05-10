تكيف جيني فريد.. أسماك تميز الألوان وسط الظلام

قال علماء إن بعض أسماك الأعماق السحيقة ربما تمتلك رؤية ثاقبة تجعلها تميز الألوان وسط الظلام الدامس في بيئتها الصعبة بفضل تكيف جيني فريد من نوعه، في حين يفتقر البشر وغيرهم من الفقاريات إلى القدرة على تمييز الألوان وسط الأضواء الخافتة.



وحلل الباحثون الخرائط الجينية (الجينوم) لعدد 101 من أنواع الأسماك وخلصوا إلى أن ثلاثاً من سلالات أسماك الأعماق السحيقة التي تعيش على عمق نحو 1500 متر تحت سطح البحر تتمتع بنظام بصري خاص يمكنها من تمييز الألوان في الظلام الحالك.



وقد يعود التمتع بالبصر الثاقب بالنفع الكثير على هذه الأسماك في بحثها عن الطعام والتزاوج وحتى لا تصبح طعاماً لكائنات أخرى في الأعماق المظلمة.



من جهتها، قالت أستاذة علم الأحياء التطوري في جامعة تشارلز في براغ وأحد الباحثين في الدراسة المنشورة في دورية (ساينس) العلمية، زوزانا موسيلوفا، إن "عيونها أكثر حساسية بكثير لذا نعتقد أن بصرها في الأعماق جيد جداً".

وتستخدم الفقاريات نوعين من الخلايا مستقبلات الضوء في شبكية العين للرؤية وهما الخلايا العصوية والخلايا المخروطية. كما تعمل الخلايا المخروطية في أجواء الضوء الساطع وتميز الألوان، فيما تعمل الخلايا العصوية في الأضواء الخافتة ولا يمكنها رؤية الألوان.



كذلك وجد الباحثون أن 13 نوعاً من هذه السلالات الثلاث من أسماك القاع السحيق لديها وفرة في جينات معينة تجعل الأسماك على ما يبدو تستخدم الخلايا العصوية في تمييز الألوان.



وذكرت موسيلوفا الخميس أنه "من المرجح بشدة أن بإمكانها رؤية الألوان باستخدام الخلايا العصوية فحسب وهو أمر نادر بين الفقاريات".



وتكون هذه الأسماك صغيرة في الحجم إذ يصل طولها إلى 30 سنتيمتراً فقط وتتغذى على العوالق والروبيان (الجمبري) وتعيش على عمق يتراوح بين 400 و1200 متر.