ترمب يطلب زيادة إنفاق ناسا 1.6 مليار دولار

طلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الكونغرس، الاثنين، زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء (ناسا) العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار من أجل الوفاء بالهدف المعجل بعودة الأميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.

ويأتي طلب زيادة الإنفاق، الذي أعلنه ترمب على تويتر، بعد قرابة شهرين من إعلان نائب الرئيس، مايك بنس، هدف ناسا تقليص المدة الزمنية لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، لأول مرة منذ عام 1972، بواقع أربع سنوات.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

وسوف ترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دولار.

كما أظهر ملخص قدمته ناسا أن معظم الزيادة مخصص لعمليات البحث والتطوير الخاصة بنظام لهبوط البشر على القمر.

وقال ترمب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن "في عهد إدارتي، نحن نعيد ناسا إلى العظمة ونعود إلى القمر، ثم المريخ"، مؤكداً: "أقوم بتحديث ميزانيتي لتشمل 1.6 مليار دولار إضافي حتى نتمكن من العودة إلى الفضاء بقوة!".

وكانت ناسا في السابق تستهدف إعادة مركبة فضاء مأهولة إلى سطح القمر بحلول عام 2028 بعد أن تضع أولاً محطة "بوابة" في مدار حول القمر بحلول 2024.