شاهد.. أسرع قطار في العالم ينطلق في هذا البلد!

تم الكشف عن أسرع قطار في العالم في اليابان والمقرر بدء تشغيله في عام 2030. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُطلق على القطار الجديد اسم Alfa-X، وهو قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 360 كلم في الساعة ويتكون من 10 عربات.

ويتطابق تصميم Alfa-X الفضي الأنيق مع أنف طويل ومدبب الذي يمتد أمامه لمسافة 22 مترا.

ومن المقرر أن تبدأ فترة اختبار تشغيلي للقاطرة لمدة 3 سنوات تتزامن مع عمليات توسيع شبكة القطار فائق السرعة.

وسيختصر القطار الجديد، إذا حقق سرعته المخطط لها، زمن الرحلة بين طوكيو وسابورو إلى النصف تقريبًا، أي إلى أربع ساعات ونصف الساعة.

وتم تزويد القطار بمجموعة من التقنيات الأخرى بالإضافة إلى سرعته الاستثنائية، فهو مجهز أيضا بمكبح هواء، بالإضافة إلى مكابح تقليدية على السطح يتم التحكم فيها بواسطة القضبان الحديدية التي تغطيها طبقة مغناطيسية.

وتم تصميم أنف قاطرة Alfa-X بحيث تضمن تقليل الضوضاء والضغط عند بلوغ السرعات القصوى وجعلها أكثر أمانًا أثناء عبور الأنفاق.

وتوجد حاليًا في اليابان وفرنسا أسرع القطارات في العالم بسرعات تصل إلى 320 كلم في الساعة.

وتبلغ سرعة قطار "يوروستار"، الذى يربط فرنسا وإنجلترا بالسكك الحديدية، 297 كلم في الساعة فقط، ولا يمكن أن تزيد الخدمات الأخرى عن 105 كلم في الساعة.