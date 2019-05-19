ظاهرة نادرة.. "القمر الأزرق" يضيء سماء الأرض

شهد كوكب الأرض، أمس السبت 18 مايو الجاري، ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها الملايين، وتعرف باسم "Full Flower Blue Moon".

وبحسب موقع "لايف ساينس"، ظهر القمر الكامل في السماء، وتميز بكونه الثالث من أربعة اكتمالات للقمر ستحصل في هذا الربيع، ويحمل اسم "القمر الأزرق" استنادا إلى تسميات القبائل الأميركية القديمة الأصلية، التي كانت تُطلق على هذا القمر اسم قمر الزهرة الكامل "Full Flower Moon" لأنه يظهر في الربيع حيث تبدأ الأزهار بالتفتح، حيث لن يظهر باللون الأزرق، بل يظهر بدرا عاديا.

وعادة، لا تظهر سوى ثلاثة أقمار كاملة في موسم واحد، لذا يعد اكتمال القمر في 18 مايو إضافة مميزة تحدث كل عامين فقط.

والقمر الأزرق هذا هو البدر الثاني في شهر تقويمي، فالقمر يدور حول الأرض كل 27 يوما، لكن وضعية الأرض والشمس والقمر معا، جعلت الدوران كل 29.5 يوم، أي هناك 29.5 يوم بين القمر الكامل والبدر التالي، لذلك فمن غير المعتاد أن يظهر بدران في شهر واحد (30 يوما).

والقمر الأزرق لا يعني أن لونه أزرق، لكن المصطلح يستخدم بين العلماء والخبراء للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، أو اكتمال بدر القمر في فصل من فصول السنة.

ويتوقع العلماء، حسب البيانات المتوفرة، أن تحدث الظاهرة مرة أخرى في شهر مايو من عام 2021.

وفي عام 2019، شهد العالم ظواهر مميزة مثل "القمر الدموي" و"القمر الوردي".

ويتزامن مارس مع بداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، ويبدأ ذوبان الجليد، ومن ثم تبدأ ديدان الأرض وغيرها بالظهور على السطح.