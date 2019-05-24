ناسا تكشف الجدول الزمني لإعادة البشر للقمر

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن الجدول الزمني لمهمة "أرتيميس" التي ستعيد رواد الفضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ نصف قرن وهي تتضمن 8 عمليات إطلاق وإقامة محطة صغيرة في مدار القمر بحلول العام 2024.

وسميت المهمة "أرتيميس" على اسم إلهة القمر الأسطورية اليونانية ابنة زوس والشقيقة التوأم لأبولو الذي أطلق اسمه على اسم البرنامج الذي أرسل 12 رائد فضاء أميركيا إلى القمر بين العامين 1969 و1972.

وقال رئيس "ناسا" جيم برايدنستاين إن "أرتيميس 1" ستقوم بمهمة غير مأهولة إلى القمر العام 2020.

وستليها بعد ذلك مهمة "أرتميس 2" المأهولة حول القمر، ليحل أخيرا موعد إطلاق "أرتيميس 3" التي ستضع رواد فضاء على سطح القمر في العام 2024، وبينهم امرأة للكرة الأولى.

وستطلق المهمات الثلاث إلى الفضاء بواسطة أكبر صاروخ على الإطلاق وهو صاروخها الثقيل الجديد "إس إل إس" الذي تشارك في تطويره شركة "بوينغ".

وسينقل الرواد بمركبة أوريون التي طوّرتها لوكهيد مارتن.

وإضافة إلى تلك المهمات، سيكون هناك خمس عمليات إطلاق تحمل القطع الأساسية لمحطة "غايتواي" المصغرة التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للهبوط على القمر.

وستكون هذه المحطة المدارية مؤلفة مبدئيا من وحدة للطاقة وعنصر للدفع ووحدة صغيرة قابلة للسكن. وفي العام 2024، سيتوقف رواد الفضاء هناك في طريقهم إلى القمر.

وستنفذ هذه المهمات شركات خاصة بين العامين 2022 و2024 ستدفع "ناسا" تكاليفها.