لأول مرة.. الصين تطلق صاروخاً من منصة متحركة

أطلقت الصين للمرة الأولى صاروخًا من منصة متنقلة في البحر الأصفر، حمل خمسة أقمار صناعية تجارية وقمرين آخرين يحتويان على تكنولوجيا تجريبية في الفضاء.

وانطلق صاروخ لونغ مارش 11 اليوم الأربعاء قبالة ساحل مقاطعة شاندونغ، وهي عملية الإطلاق رقم 306 لسلسلة صاروخ لونغ مارش، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الصاروخ من البحر.

وتحمل عمليات الإطلاق من البحر مزايا مثل القدرة على تحديد موقع أقرب من خط الاستواء، مما يتطلب كمية أقل من الوقود للوصول إلى المدار، وبالتالي تقليل تكاليف الإطلاق الإجمالية. كما أنها تقلل من احتمال حدوث ضرر على الأرض بسبب سقوط حطام الصواريخ.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن خبراء قولهم إن تكنولوجيا الإطلاق المحمولة بحرا ستلبي الطلب المتزايد على الأقمار الصناعية ذات الميل المنخفض.