سيارة المستقبل.. تحلق جواً بوقود خلايا الهيدروجين لمدى 650 كلم

تم كشف النقاب عن تصميم لسيارة طائرة بواسطة شركة Alaka'i الأميركية، حيث تعد "أول مركبة تحلق جواً وتعمل بوقود خلايا الهيدروجين"، بحسب ما نشره موقع Futurism.

الشركة المبتكرة أوضحت أن وقود الهيدروجين يساوى 10 أضعاف قوة بطاريات الليثيوم التقليدية، ولا يؤدي إلى انبعاث مخلفات الكربون.

وتمنح خلايا الوقود الهيدروجيني للمركبة، والتي أطلق عليها اسم Skai، وتتسع لـ5 ركاب، ويبلغ المدى الأقصى لها 640 كم وتصل قدراتها على التحليق جوا إلى 4 ساعات متواصلة.

تم تزويد المركبة Skai بـ6 مراوح تساعد على الإقلاع والهبوط عموديا، بينما تؤمن المظلة الهوائية للهيكل عدم سقوط السيارة Skai في حالة حدوث عطل بالمراوح.

تراخيص وموافقات

بدأت شركة Alaka'i العمل على تصميم السيارة Skai منذ 4 سنوات، وتأمل في الحصول على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية قبل نهاية عام 2020. وستبقى السيارة Skai حلماً طموحاً إلى حين تحصل شركة Alaka'i على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بحقيقة صعوبة الحصول على وقود خلايا الهيدروجين في الكثير من بلدان العالم، أقر الرئيس التنفيذي ستيفان هانفي، في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشييتيد برس"، بأن الأمر ربما يستغرق 10 سنوات أخرى حتى تصبح المركبات الطائرة وسيلة عملية لنقل الركاب من مدينة إلى أخرى.

ولكن هانفي أشار إلى أن وقود الهيدروجين يعد بديلاً مرجحاً بقوة، لبطاريات الليثيوم الحالية، التي لا تمنح المركبات الطائرة القدرة على بلوغ مدى بعيد مثلما هو الحال في المركبة Skai.