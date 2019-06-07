شاهد.. ملايين الخنافس الملونة تملأ سماء كاليفورنيا

قال مسؤولون أميركيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.



وذكر خبير في هيئة الأرصاد الوطنية، آدم روزر، أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومتراً في 130 كيلومتراً وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرق لوس أنجلوس.



وبعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة، التي تعرف باسم "الدعسوقة"، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو، الثلاثاء، مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 5, 2019

مفيدة للمزارعين

وأعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة وأثار تعليقات من بينها "أفضل من الجراد" و"اصطادوا اليرقات!".



وقال روزر: "أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم".



وتعتبر الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.

يعتمد على الرياح

من جهته، أوضح أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا، رينج كاردي، أن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء أو قد لا يرى شيئاً على الإطلاق إذا كان يقف بعيداً.



وقال كاردي إن أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عدداً كبيراً من الخنافس كان موجوداً فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة، مضيفاً: "جاء ذلك متأخراً قليلاً عن التوقيت المتوقع أن ترحل فيه".



كما أشار إلى أن هذا النوع من الخنافس يعتمد على الرياح في حمله إلى الوديان، حيث يجد كميات وفيرة من اليرقات يتغذى عليها.