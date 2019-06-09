تكنولوجيا مبتكرة تكافح صداعاً أكثر إيلاماً من المخاض

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS عن بارقة أمل جديدة للمرضى المصابين بالصداع العنقودي، الذي يُقال إنه أكثر إيلامًا من المخاض، من خلال أداة عالية التقنية كبديل للعلاج بالأدوية، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الهيئة أن المرضى سيتم تزويدهم بجهاز صغير محمول، يطلق عليه اسم gammaCore، يقوم بعمل تحفيز كهربائي من أجل منع نوبات الألم الشديد.

وأشارت صحيفة "ديلي تليغراف" إلى أن الأداة الذكية، التي تشبه ماكينة حلاقة كهربائية، يمكنها أيضًا علاج الصداع النصفي، لكن سيتم طرحها مبدئيا لعلاج الصداع العنقودي فقط.

الصداع العنقودي

يعد الصداع العنقودي هو الأكثر إيلاما ويصيب جانبا واحدا من الجمجمة، وغالبًا ما يكون حول العين. وتنتشر حالات الصداع العنقودي بين الرجال أكثر من النساء ويبدأ عادة في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، مما يسبب إحساسًا خارقًا مقرونا بعين حمراء أو دامعة أو جفن متهدل أو متورم.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة "ميغرين تراست"، التي تعنى بخدمة مرضى الصداع، يصيب الصداع العنقودي من واحد إلى 2% من السكان، مما يعرض 110,000 من البالغين لخطر نوباته.

وفي دراسة أجريت العام الماضي، تبين أن 48% من المرضى، الذين استخدموا جهاز gammaCore، تخلصوا من الألم في غضون 15 دقيقة من أي نوبة، مقارنة بـ 6% من أولئك الذين يستخدمون وسائل أخرى للحد من الألم.

ويعمل الجهاز عن طريق تحفيز العصب المبهم في الرقبة، والذي يمتد من المخ إلى البطن وينقل الرسائل بين المخ والقلب والرئتين والجهاز الهضمي.

ويعد الجهاز مجرد واحد فى سلسلة من العلاجات المبتكرة التي أعلن عنها سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية، خلال مؤتمر "الإصلاح" الصحي في لندن.

ولا يعد جهاز gammaCore هو الوحيد من نوعه في الأسواق، فقد شهد العام الجاري تزويد المرضى في مراكز غايز وسانت توماس لعلاج الصداع في لندن بآلة صغيرة لتخفيف الآلام، تسمى أداة التحفيز المغناطيسي أحادية النبض عبر الجمجمة، للتخفيف من الألم وتخطي نوبات الصداع.

ويرسل الجهاز نبضة عبر الجمجمة لتحفيز خلايا المخ وتخفيف الصداع. ويمكن استخدامه حتى 8 مرات في اليوم الواحد.