الهند تكشف.. "سنقلع باتجاه القمر الشهر المقبل"

كشفت الهند، الأربعاء، عن مركبة فضائية من المتوقع أن تقلع باتجاه القمر الشهر المقبل، ما يجعل هذا البلد الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز.

وهذه المهمة هي الثانية للهند إلى القمر وإذا نجحت فإنها ستضع هذه الأمة إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً والصين.

وسميت المركبة "تشاندرايان 2"، وهي مؤلفة من مسبار ومركبة هبوط ومركبة جوالة طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وستطلق هذه المركبة من مركز سريهاريكوتا الفضائي في 15 تموز/يوليو، ومن المتوقع أن تهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في 6 أيلول/سبتمبر.

وإثر الهبوط، ستجري المركبة الجوالة تجارب فيما يتحكم فيها عن بعد علماء المركز.

المهمة الأكثر تعقيداً

من جهته، قال رئيس المركز، ك.سيفان، لوسائل الإعلام المحلية: "ستكون المهمة الأكثر تعقيداً التي يقوم بها المركز على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو استخدام تكنولوجيا الفضاء لصالح البشرية".

وأحرزت الهند تقدماً كبيراً في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة. فقد أطلقت عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية بلغ 104 أقمار في مهمة واحدة عام 2017، كما اكتسبت سمعة جيدة في البعثات العلمية المنخفضة الكلفة.

وتأمل نيودلهي بإرسال طاقم من ثلاثة رواد إلى الفضاء بحلول عام 2022.