علماء يحلّون لغز "عيون الجرو الحزينة".. السبب نحن!

يقول علماء إنهم اكتشفوا السر وراء تلك العيون الحزينة التي تنظر بها الجراء إلينا، وتبين أن السبب هو نحن.

ويبدو أن آلاف السنين من التعايش مع البشر شجعت الكلاب على تطوير عضلة تسمح لها برفع حواجبهم كي تبدو أعينهم مثل عيون الأطفال.

وربما يفضل الناس، ولو عن غير قصد، تلك النظرات وذلك التعبير.

وأشار الباحثون إلى ذلك في دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

وأوضح العلماء أن هذه العضلة غير موجودة في الذئاب، أسلاف الكلاب.

ويعتقد الباحثون أن الكلاب تستخدم هذه العضلة للتواصل مع البشر، وربما استعطافهم كي يقدموا لها الطعام أو يمنحوها بعض الدفء والعناية- أو حتى كي يصحبوها في نزهة للخارج.