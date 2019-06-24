أكبر ملوثي العالم يتحدون لتنظيف المحيطات

وحدت دول جنوب شرق آسيا، التي تعتبر من الأكثر تلويثا في العالم، صفوفها لمكافحة تلوث #المحيطات خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ( #آسيان).

وتتحمل خمس من هذه الدول الآسيوية (الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند) المسؤولية عن أكثر من نصف البلاستيك الذي يرمى في المحيطات سنويا، والبالغ 8 ملايين طن، بحسب تقرير منظمة "أوشن كونسرفانسي" غير الحكومية الصادر في 2017.

وتشكل رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا، خامس كتلة اقتصادية في العالم وراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان. وتشكل 9% من سكان العالم مع نحو 650 مليون نسمة.

وقد اعتمد مساء السبت "إعلان بانكوك لمكافحة التلوث البحري في آسيان".

وفي هذه الوثيقة، تعهدت الدول العشر الأعضاء "بخفض كبير في المخلفات البحرية الصغيرة"، لكن لم يتضمن الإعلان أي إجراء ملموس.

وقد شكك بفعالية هذا الإعلان الناشطون البيئيون الذين ينددون منذ سنوات بغياب سياسات لحفظ البيئة ولا سيما التزام حكومات المنطقة ضد استخدام البلاستيك.

وقالت تارا بواكامسري من منظمة "غرينبيس" في تايلاند: "لن يكون لإعلان بانكوك أي أثر في حال لم يتم تخفيض الاستعانة بالبلاستيك الأحادي الاستخدام".