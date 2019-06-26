قشرة من البلاستيك تغطي الصخور على ساحل جزيرة برتغالية

قال باحثون إنهم ربما يكونون قد حددوا نوعاً جديداً من تلوث البلاستيك في البحر، وأطلقوا عليه القشرة البلاستيكية أو "بلاستيكراست".

وقد وجد العلماء الذين يعملون على ماديرا، وهي جزيرة بركانية برتغالية قبالة شمال غربي إفريقيا، قطعا صغيرة مما يبدو أنه بلاستيك منصهر، كوّن قشرة على صخور بطول خط الساحل.

ووجد هؤلاء العلماء للمرة الأولى القطع التي غلب عليها الأزرق والرمادي بأحجام مختلفة في 2016. والآن يقول العلماء إن المنطقة التي تغطيها القشور زادت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

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وأظهرت الاختبارات أن المادة التي تغطي الصخور هي "البوليثيلين" وهو نوع البلاستيك الأوسع انتشارا في العالم.

وأكد العلماء، الذين ينتمون لـ"مركز علوم البحار والبيئة" في البرتغال، أنهم لا يعلمون بعد من أين يأتي البلاستيك أو كيف يمكن أن يؤثر على الحياة البحرية.

وهذه القشور البلاستيكية، على جانب محدد من الشاطئ، معرضة بشكل كبير لموجات الجزر المنخفض.