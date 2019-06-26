كيف تحد من استخدام البلاستيك بمنتجات العناية الشخصية؟

لا يؤدي إنتاج البلاستيك إلى تلوث بيئي على كوكب الأرض وقتل النفايات البلاستيكية للحياة البرية والبحرية فحسب، وإنما تتسبب المواد الكيميائية المستخرجة منه أيضا في تلوث أجسام المستخدمين له.

لكن يمكن القيام بالكثير لتقليل استهلاك المواد والمنتجات المصنوعة من البلاستيك في الحياة اليومية والعناية الشخصية، بحسب ما نشره موقع "Care2".

1- قطع الصابون

وفي حين يعتبر مغريا شراء واستخدام زجاجات بلاستيكية تضخ صابون اليد السائل، يمكن كبديل اختيار قطع الصابون القديمة الطراز.

وبالطبع، يجب التأكد من خلو قطع الصابون من جميع الفضلات الكيميائية والروائح الصناعية التي تنتشر في بعض أنواع الصابون.



2- العناية بالبشرة

إن الجسيمات متناهية الصغر أو الجسيمات المجهرية، التي تقوم العديد من الشركات بتسويقها كمقشرات للبشرة، هي في الواقع مواد بلاستيكية دقيقة.

يجب تجنب استخدام مثل هذه المنتجات، بالإضافة إلى تلك التي تحتوي على مادة البولي البروبيلين أو البولي إيثيلين.



3- معجون الأسنان اللامع

لا يوجد ما يدعو لاستخدام معجون الأسنان المعبأ في أنابيب وعلب بلاستيكية، فمعظمه يتم إنتاجه بمكونات كيميائية.

يمكن تنظيف الأسنان باستخدام بيكربونات الصوديوم الممزوجة بزيت النعناع الأساسي (نحو 5 إلى 10 قطرات من الزيت العطري لكل كوب من بيكربونات الصوديوم).



4- شفرات الحلاقة

يمكن اختيار ماكينات الحلاقة، التي تستبدل شفراتها بدلا من الماكينات التي تستخدم لمرة واحدة.



5- مستحضرات صديقة للبيئة

تتوافر بعض مستحضرات التجميل الطبيعية في عبوات من الخيزران. وتستخدم بعض الشركات مغلفات، لتعبئة منتجات مثل ظلال العيون وغيرها من مستحضرات التجميل الأنيقة، مصنوعة من ورق البذور ويمكن استخدامها لزراعة الزهور البرية.



6- بلسم شعر طبيعي

يمكن شطف الشعر بشكل دوري بخل التفاح بدلاً من شراء المزيد من عبوات بلسم الشعر البلاستيكية.



7- ورق المرحاض

يمكن أن يتم تقديم ورق المرحاض "تواليت" معبأ في أغلفة ورقية بدلاً من الأكياس والعبوات البلاستيك.



8- فرش الشعر والأسنان

العديد من فرش الشعر والأسنان المصنوعة من الخيزران، بدلاً من البلاستيك، والتي تتميز أيضا بعدم استخدام أصباغ صناعية في شعيرات الفرشاة.