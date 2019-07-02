شاهد.. مركبة أميركية "متوحشة" يمكنها إثارة رعب الخصوم

اختبر مركز متخصص تابع لسلاح مشاة البحرية الأميركية، مركبة برمائية هجومية جديدة طراز AAV7 وسط رياح وأمواج عاتية. يبلغ وزن المركبة البرمائية 29 طناً، وتمكنت من الإبحار وسط الأمواج العاتية بعد إتمام مهامها براً.

ويبرز مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية على منصة تويتر، مدى أهمية فرع اختبار المركبات البرمائية AVTB بالنسبة لسلاح مشاة البحرية. وتظهر فيه المركبة كأنها وحش قادر على إثارة رعب الخصوم في الحروب.

ووفقاً للضابط بريت هومان، مدير فرع اختبار المركبات البرمائية AVTB بقوات البحرية الأميركية تتولى AVTB اختبار وتقييم منصات المركبات البرمائية الحالية والمستقبلية لصالح سلاح مشاة البحرية.

وأضاف هومان: "ترجع أهمية الفرع نظراً للحاجة إلى اختبار المركبات البرمائية من أجل التأكد من أن قوات المارينز التي تنفذ العمليات وتخوض الحروب، تحصل على أفضل المعدات وأكثرها جودة، وأنهم يحصلون على المعدات المناسبة ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه".

وتم تأسيس فرع AVTB في الأربعينيات من القرن الماضي، وتولت AVTB المركبات البرمائية منذ ذلك الحين وما زال مركز الاختبارات الوحيد التابع لوزارة الدفاع والمتخصص في اختبار وتقييم وتطوير منصات القتال البحرية البرمائية، حيث يتم اتخاذ قرارات ترقية المركبات أو الإحلال والتبديل وفقاً لتقارير AVTB.

بدأت مهام AVTB باختبار مركبة الإنزال المتعقبة (LVT) التي كانت مفتاح نجاح عمليات التنقل بين جزر المحيط الهادي إبان الحرب العالمية الثانية. وخلال العقود الماضية، لعبت AVTB دورا أساسيا في اختبار العديد من المتغيرات وترقيات المركبات الهجومية البرمائية (AAV) ومركبة القتال الاستكشافية (EFV).