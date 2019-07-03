أميركا الجنوبية تغرق في ظلام كسوف كلي

اندهش عشرات الآلاف من السياح والسكان المحليين، وهم يحدقون في السماء، الثلاثاء، حيث أظلم الكسوف الكلي للشمس السماء فوق تشيلي والأرجنتين.

واجتمع السياح من أنحاء العالم لمتابعة المشهد الكوني الذي بدأ في الصباح عندما عبر القمر أمام الشمس، وألقى بظل مر فوق جزيرة مرجانية صغيرة غير مأهولة في جنوب المحيط الهادئ، وتوجه إلى أميركا الجنوبية.

وكانت تشيلي والأرجنتين هما المكانان الوحيدان المأهولان، حيث يمكن رؤية الكسوف الكلي.

وقع أول هبوط للكسوف في تشيلي في الساعة 3:22 مساء. (19:22 بتوقيت غرينتش) في لا سيرينا، المدينة التي يسكنها حوالي 200 ألف شخص، حيث أجبر وصول أكثر من 300 ألف زائر شركة المياه المحلية على زيادة الإنتاج ومحطات الوقود لتخزين الوقود الإضافي. كما تم تعزيز الشرطة والخدمات الصحية.

وقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا: "تشيلي اليوم هي عاصمة العالم لعلم الفلك"، في إشارة إلى العشرات من المراصد العملاقة في البلاد، والتي تصل إلى ما يقرب من نصف طاقة التلسكوبات في العالم.

وأضاف "نحن عيون وحواس الإنسانية لتكون قادرة على النظر ومراقبة ودراسة النجوم والكون".

ويشتهر شمال تشيلي بالسماء الصافية، ويتم بناء بعض من أقوى التلسكوبات على الأرض في المنطقة.

وفي بلدة تشاسكوموس الأرجنتينية، تحدى العشرات من درجات الحرارة شبه المتجمدة والرياح الشديدة وتجمعوا في بقعة في رصيف بحري في بحيرة، على أمل أن يلقوا نظرة على الكسوف. كما غرقت بلدة لاهيغيرا البوليفية في ظلام دامس.

وزع مسؤولو البلدة أكثر من 2000 نظارة واقية بإطار من الورق المقوى على المدارس المحلية والمراكز المجتمعية، بينما بنى العمال تماثلين لنظارة شمسية ضخمة وشمس داكنة اللون في ميدان محلي.

كما قام الآلاف من الزوار بالرحلات إلى المناطق المجاورة للأرجنتين حيث الكسوف أيضا كليا.

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ونصبت حكومة سان خوان تلسكوبات ومناطق مشاهدة للعامة. قدم علماء الفلك في محافظة بوينس آيرس دروس اليوغا والتأمل خلال الكسوف، والذي كان أيضا مرئيا جزئيا في بلدان أميركا الجنوبية الأخرى.

ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ويحجب أشعة الشمس تماما.

وسيكون الكسوف الكلي للشمس التالي للأرض في 14 ديسمبر/كانون أول 2020، وسيعبر أيضا تشيلي والأرجنتين، وإن كان على مسار مختلف.