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ولادة شبلين نادرين في حديقة حيوان بالتشيك

المصدر: التشيك - أسوشيتد برس
الشبلان من سلالة "الأسد البربري"
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خطى شبلان نادران خطواتهما الأولى بعد ولادتهما في حديقة حيوان تشيكية، وهما إضافة لسلالة الأسود النادرة تلك التي انقرضت في البرية.

ولد الشبلان، وهما ذكرٌ وأنثى، من نوع الأسد البربري، ولم يتم تسميتهما بعد، في العاشر من مايو/أيار، وينتميان إلى سلالة يعتقد أنها انقرضت في البرية منذ الستينيات.

وشوهدا وهما يلعبان مع بعضهما ويتجولان في أنحاء الحظيرة، في حديقة دفور كرالوفا البرية، وتراقبهما والدتهما كليلة.

الصيد العدو الأول

الأسد البربري يعرف أيضا بالأسد النوبي وأسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود التي انقرضت من البرية خلال أوائل القرن العشرين، والتي استوطنت شمال إفريقيا. واعتقد لفترة طويلة بأنه انقرض تماما في أوائل 1940.

تم القضاء على أكبر سلالات الأسود، التي كانت تجوب شمال إفريقيا، بالكامل بسبب الأنشطة البشرية.

وقُتل كثيرون على أيدي مصارعين في العصر الروماني، بينما ساهم الصيد في انقراضهم لاحقا.

تشير التقديرات إلى أن هناك أقل من مائة أسد يعيشون في الأسر.

الشبلان بصحة جيدة الشبلان بصحة جيدة
تعزز ولادة الشبلين آمال الحفاظ على هذه السلالة تعزز ولادة الشبلين آمال الحفاظ على هذه السلالة

كلمات دالّة

#أسد بربري, #ولادة شبلين, #حديقة حيوان التشيك

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