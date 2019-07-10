أوكرانيا: افتتاح حاجز ضد الغبار المشع في مفاعل تشرنوبيل

أقيم هيكل لحجز الغبار المشع الناجم عن المفاعل النووي الذي تسبب في كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

وافتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميا "الحاجز الآمن الجديد" لحصر بقايا وحدة المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

تكلفت أعمال الإنشاء 2.2 مليار يورو (حوالي 2.5 مليار دولار) وتطلبت تسع سنوات لاستكماله، وقد وصفه المسؤولون بأنه أكبر بنية أرضية متحركة تم بناؤها على الإطلاق.

موضوع يهمك رغم أن ذكر منطقة "تشيرنوبل" الأوكرانية صار مرادفًا للكوارث النووية ومخاطر التسمم الإشعاعي، إلا أنه بعد مرور 33 عاماً على... تشيرنوبل في أوكرانيا أصبحت جنة بعد عقود من الكارثة علم

انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا السوفيتية في 26 أبريل/نيسان 1986، ولا تزال حصيلة الوفيات الناجمة عن الكارثة موضع خلاف.

وتشير تقديرات جمعية أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن تسعة آلاف شخص سيموتون بسبب سرطان الدم ( اللوكيميا) جراء تشيرنوبيل، إذا كانت الآثار الصحية تتبع نمطا مشابها لتفجيرات هيروشيما وناغازاكي الذرية.