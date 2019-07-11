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علماء يكشفون كيف تستطيع بعض الأسماك تغيير جنسها!

المصدر: نيويورك – أسوشييتد برس
أسماك الشعب المرجانية
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قدم باحثون نيوزيلنديون أول عرض مفصل للآلية التي تسمح لبعض الأسماك بتغيير جنسها.

يستطيع حوالي 500 نوع من الأسماك التبديل بين الذكورة والأنوثة عندما تستدعي الظروف ذلك.

الدراسة التي نشرت الأربعاء فحصت سمكة في الشعاب المرجانية الاستوائية، والتي يمكن أن تتغير من أنثى إلى ذكر.

ووجد العلماء أن الضغط هو المفتاح المرجح لإحداث التحول.

وقالوا إن الضغط تسبب في توقف جينات الجنس الأولي عن العمل في حين بدأت جينات الجنس الجديد في العمل.

وأضاف الباحثون أن العملية تتطلب إعادة برمجة كاملة للمعلومات الوراثية للأسماك.

التغيير سريع، إذ يستغرق الأمر مدة تتراوح بين بعض الدقائق إلى بضع ساعات فحسب حتى يتغير سلوك الأنثى، وبعد 8 إلى 10 أيام تتحول إلى ذكر.

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#أسماك, #علماء, #جينات الجنس

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