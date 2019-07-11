غواصة سوفيتية غرقت 1989 تسرب إشعاعات نووية بالقطب الشمالي

أعلن باحثون نرويجيون أنهم اكتشفوا تسرباً إشعاعياً من غواصة نووية سوفيتية غرقت قبل 30 عاماً، لكنه لا يشكل أي خطر على البشر أو الأسماك.

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وأوضحت هيلدا إليز هيلدال من "المعهد النرويجي للبحوث البحرية" أن مستويات الإشعاع "لم تكن مرتفعة بصورة تثير القلق".

وذكر المعهد اليوم الخميس أن مستوايات الإشعاع قرب الغواصة الغارقة بلغت حوالي 100 بيكريل للتر، مقارنةً بحوالي 0.001 بيكريل للتر في أماكن أخرى في البحر النرويجي.

وكانت البعثة النرويجية الروسية المشتركة قد انطلقت السبت الماضي من ترومسو، شمال النرويج، إلى بحر القطب الشمالي حيث غرقت غواصة كومسوموليتس على عمق 1700 متر في عام 1989. وتوفي 42 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 69 في حريق نشب بالغواصة حينها.