انبعاثات الصين من غازات "الاحترار" تقفز 50% بعقد واحد

أظهر أحدث تقرير حول انبعاثات الكربون في الصين قدمته وزارة البيئة الصينية اليوم الاثنين إلى الأمم المتحدة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بلغت 12.3 مليار طن في 2014 بزيادة نسبتها 53.5% خلال عقد واحد.

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والمعلومات الخاصة بانبعاثات الكربون في الصين مبهمة بشكل ملحوظ، لكن بكين ملزمة باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ بتقديم بيانات رسمية إلى الأمم المتحدة بشكل منتظم. وكانت بكين قد نشرت أرقاما لعامي 2005 و2010.

يذكر أن الصين أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري في العالم.

وتتضمن بيانات عام 2014، التي تستند إلى أحدث الحسابات التي أجرتها الحكومة، انبعاثات الصين من غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

يذكر أن صافي الانبعاثات الأميركية من ثاني أكسيد الكربون بلغ 5.47 طن في عام2017 بانخفاض نسبته 0.5% على أساس سنوي، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية.