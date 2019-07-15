"مشكلة فنية" تؤجل ثاني مهمة هندية للقمر

أجَّلت وكالة الفضاء الهندية إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بسبب "مشكلة فنية" تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

وقال المتحدث باسم منظمة أبحاث الفضاء الهندية، بي آر جوروبراساد: "لوحظ وجود عطل فني في نظام مركبة الإطلاق"، مشيراً إلى أن الإلغاء جاء قبل 56 دقيقة من عملية الإطلاق.

وتابع: "كإجراء احترازي تم إلغاء إطلاق تشاندرايان 2- لهذا اليوم. وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ الإطلاق الذي سوف يتم تحديده"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت غرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي، في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيداً على الإطلاق، وفق وصف رئيس المنظمة.

146 مليون دولار

وإذا نجحت هذه المهمة، التي تبلغ تكلفتها عشرة مليارات روبية (146 مليون دولار)، فإنها ستعزز طموحات الهند للحاق بالدولتين الرائدتين في مجال الفضاء على مستوى العالم وهما الولايات المتحدة والصين وستحسن وضعها في مجال المنافسة في سوق الفضاء التجارية.

وسيجعل هذا النجاح الهند رابع دولة فقط بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين تقوم بعملية هبوط "ناعم" و"موجه" على القمر وتضع مركبة على سطحه.

وكانت الهند قد نفذت بنجاح أولى مهامها للقمر، تشاندريان 1، قبل نحو 11 عاماً.