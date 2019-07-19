علماء الأرض يتوقعون ارتفاع الحرارة.. والسبب: الإنسان!

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الأرض سجلت أكثر درجات الحرارة ارتفاعا في يونيو/حزيران من العام الجاري.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الخميس، أن متوسط درجات الحرارة في يونيو/حزيران زادت بحوالي 0.9 مئوية عما كانت عليه في القرن العشرين، بحسب أسوشيتيد برس.

كما فاقت حرارة المسجلة في يونيو/حزيران 2016 والذي كان يعد الأكثر حرارة في سجلات تعود إلى عام 1880.

أما أوروبا فقد فاقت حرارة يونيو/حزيران إلى حد بعيد.

أيضا، قال العلماء إن ارتفاع الحرارة هو المتوقع مع التغيرات في المناخ التي سببها الإنسان.

فيما يتساوى النصف الأول من عام 2019 مع نظيره لعام 2017 في كونه ثاني أكثر ستة أشهر من العام، بعد نظيرهم في عام 2016.

وحتى الآن، هذا العام يزيد بواقع 1.7 درجة مئوية على متوسط القرن العشرين.