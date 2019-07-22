الهند تطلق مهمتها الثانية إلى القمر

أطلقت الهند، الاثنين، مهمتها الثانية إلى القمر "شاندرايان-2" التي من المتوقع أن تبلغ وجهتها في 6 أيلول/سبتمبر، وبذلك أصبحت الهند رابع دولة تحطّ مركبة من صنعها على سطح القمر.

وأقلع الصاروخ "جي إس إل في إم كاي 3"، وهو أقوى صواريخ وكالة الفضاء الهندية (إسرو)، عند الساعة 14,43 بالتوقيت المحلي (9,13 بتوقيت غرينيتش)، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا (جنوب شرقي الهند).

ومن المرتقب أن تهبط مركبة وروبوت جوّال بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 6 أيلول/سبتمبر في إطار هذه المهمة، التي ستضع أيضا مسباراً في مدار الجسم الفلكي.

وشهد انطلاق المهمة الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، ومعه 7 آلاف مسؤول وتلميذ. وقد رفع علماء وكالة الفضاء الهندية (إسرو) الصلاوات التقليدية في معبد بالقرب من منصة الإطلاق.

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وكان من المقرر إطلاق "شاندرايان -2" (التي يعني اسمها "عربة قمرية" باللغة الهندية) في 15 تموز/يوليو، لكن العملية ألغيت قبل 56 دقيقة و24 ثانية من موعدها، بسبب "مشكلة تقنية" لم توضّح وكالة الفضاء الهندية تفاصيلها رسمياً.

وأفادت الصحافة المحلية أن السبب هو تسرّب في قارورة هيليوم في محرّك الصاروخ "جي إس إل في إم كيه 3" العامل بحرارة منخفضة جدّا.

وخصصت الهند 140 مليون دولار لهذه المهمة، وهو مبلغ أدنى بكثير من ذاك الذي جمعته وكالات فضائية أخرى لمهمات من هذا النوع.

وتندرج المهمة الهندية في سياق اهتمام دولي متجدّد بالقمر. فالإنسان الذي وطئ سطحه للمرة الأخيرة سنة 1972 يستعدّ للعودة إليه. وقد طلبت الحكومة الأميركية من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التحضير لإرسال رواد إليه عام 2024.

وتعدّ العودة إلى القمر خطوة لا مفرّ منها، تمهيداً لمهمات مأهولة نحو وجهات أبعد، على رأسها كوكب المريخ.

والدول الثلاث التي نجحت في جعل مركبات من تصميمها تهبط على سطح القمر هي الاتحاد السوفيتي (سابقا) والولايات المتحدة والصين.

ومشروع "شاندرايان-2" هو ثاني مهمة قمرية للهند التي سبق أن وضعت مسباراً في مدار حول القمر خلال مهمة "شاندرايان-1" قبل 11 عاما.

وتميّز البرنامج الفضائي الهندي في السنوات الأخيرة بمواءمته بين طموحات كبيرة وتكاليف محدودة، مع نفقات تشغيلية أدنى بكثير من الوكالات الأخرى، فضلاً عن تقدّم متسارع الوتيرة.