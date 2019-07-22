في ذكرى هبوط الإنسان.. انطلاق صاروخ إلى سطح القمر

انطلقت مركبة الفضاء سويوز-إم.إس 13 وعلى متنها طاقم مؤلف من 3 أشخاص إلى محطة الفضاء الدولية السبت 20 يوليو/تموز في الذكرى الخمسين لأول هبوط للبشر على سطح القمر والذي قام به رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق في الساعة 9:28 مساء بالتوقيت المحلي (1228 بتوقيت شرق الولايات المتحدة/1628 بتوقيت غرينتش) من محطة بايكونور الفضائية. وكان على متنه رائد الفضاء أندرو مورجان من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ورائد الفضاء لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف من وكالة الفضاء الروسية، بحسب رويترز.

وهذه المهمة هي الثانية التي يقوم بها بارميتانو إلى محطة الفضاء الدولية، وثالث رحلة يقوم بها سكفورتسوف إلى الفضاء.

واستغرقت رحلة المركبة إلى المحطة 6 ساعات وسيقوم الفريق بعدة مهمات داخل وخارج المحطة.