وفاة كريس كرافت أول مدير لرحلات وكالة ناسا للفضاء

توفي كريس كرافت، أول مدير لرحلات ناسا الذي اضطلع بدور محوري في الولايات المتحدة في السباق لغزو الفضاء، عن 95 عاماً الاثنين بعيد الذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية آسفة على خسارة "كنز وطني".

انضمّ كريستوفر كولومبوس كرافت إلى ناسا سنة 1958. وهو شارك في تأسيس مركز التحكّم التابع للوكالة في هيوستن، الذي يستخدم للرحلات المأهولة.

وقال جيم برايدنستاين، رئيس الوكالة، في بيان "خسرت الولايات المتحدة كنزاً وطنياً بكلّ ما للكلمة من معنى مع رحيل أحد الذين كانوا من طلائع ناسا".

وأردف أن "كريس كان ينتمي إلى النواة الصلبة للفريق الذي ساعد بلدنا على إرسال رواد إلى الفضاء ثم القمر. وإرثه لا يقدّر بثمن".

احتفل العالم في نهاية الأسبوع بالذكرى الخمسين لمهمة "أبولو 11" التي هبطت على القمر في 20 تموز/يوليو 1969 ونزل منها بعد بضع ساعات الرائدان نيل أرمسترونغ وباز ألدين على سطح القمر.

ونظّمت سلسلة من الفعاليات احتفاء بهذا الحدث في الولايات المتحدة ومراكز ناسا التي تسعى إلى غزو القمر مجدداً، وتنوي الوصول إلى المريخ في العقد الرابع من الألفية.

ومنذ انتهاء برنامج "أبولو" الذي حطّت ست من رحلاته على سطح القمر آخرها في 1972، لم يرسل أي بلد رواده إلى هذا الجسم الفلكي.