الصين تنجح في أول إطلاق خاص لصاروخ مداري

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية أن شركة مطورة للصواريخ مقرها بيجين أصبحت أول شركة خاصة في البلاد تنجح بالكامل في إطلاق صاروخ مداري.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية أن حامل الصاروخ أرسل قمرين صناعيين إلى المدار من مركز للأقمار الصناعية في شمال غرب الصين عصر الخميس.

وأضافت الوكالة أن إس كيو إكس-1واي1، وهو صاروخ حامل تجاري صغير من أربع مراحل، طور من قبل شركة آي سبيس.

وشهد برنامج الفضاء الصيني تطورا سريعا، وعندما قامت بأول مهمة مأهولة في 2003، أصبحت ثالث دولة -بعد روسيا وأمريكا- ترسل بشرا إلى الفضاء باستخدام تكنولوجيتها الخاصة.

حاولت شركة أخرى في بيجين تدعى لاند سبيس نشر صاروخ يحمل قمرا صناعيا خاصا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكن الصاروخ فشل في مرحلته الثالثة.