بريطانيا تكسر "الحرارة القياسية" في تاريخها

رسمياً، كسرت بريطانيا الرقم القياسي لليوم الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخها.

فقد أعلنت هيئة الطقس في العاصمة أن درجة الحرارة وصلت إلى 38.7 مئوية (101.7 فهرنهايت) في حديقة النباتات بجامعة كامبريدج شرقي إنجلترا خلال الموجة الحارة الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك بلغت الحرارة في بلجيكا 39,9 درجة مئوية الأربعاء في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا ما يشكل رقما قياسيا... أعلى درجة حرارة في بلجيكا منذ 1833 علم

وسجلت درجة الحرارة الخميس وأكدت اليوم الاثنين بعد "تحليل وتقدير جودة" أجراه مكتب العاصمة.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة قد بلغت 38.5 درجة مئوية في أغسطس 2003.

وشهدت أنحاء أوروبا درجات حرارة قياسية الأسبوع الماضي فيما ضربتها موجة حارة قادمة من الصحراء.

وقال مارك مكارثي، عالم الطقس في مكتب العاصمة، إن تغير المناخ يجعل درجات الحرارة المتطرفة أكثر شيوعا.

وأضاف أن "تغير المناخ زاد من احتمالية وشدة الموجات الحارة في أنحاء أوروبا، وهو ما سيزيد على الأرجح من حدوث ارتفاع آخر لدرجة الحرارة في المملكة المتحدة لتصل إلى 40 مئوية".