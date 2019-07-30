لمكافحة التصحر.. إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد

زرع الإثيوبيون أمس الاثنين ما يزيد على 200 مليون شجرة، وهو ما قال المسؤولون إنه رقم قياسي عالمي.

المبادرة الطموحة التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد تهدف إلى المساعدة في استعادة الرقعة الخضراء في البلاد والتي يقول الخبراء إنها تتآكل بسرعة جراء التصحر والتغير المناخي.

وأعلنت شبكة "فانا" الإعلامية التابعة للدولة أن إثيوبيا زرعت الاثنين أكثر من 224 مليون شجرة، متجاوزة الهدف الأولي للمبادرة وهو زرع 200 مليون شجرة في يوم واحد.

ونشر مكتب رئيس الوزراء صباح الاثنين تغريدة جاء فيها: "اليوم إثيوبيا مستعدة لمحاولتنا كسر الرقم القياسي العالمي، معا من أجل تراث أخضر". وزرع آبي في وقت مبكر من الصباح أشجارا في الإقليم الجنوبي من البلاد.

وإثيوبيا في منتصف حملة لزراعة الأشجار تهدف لزراعة أربعة مليارات شجرة خلال الفترة من مايو/أيار وحتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال مسؤولو الزراعة إن البلاد زرعت حتى الآن 2.6 مليار شجرة في معظم أنحاء الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.

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وبحسب إحصاءات منظمة "فارم أفريكا" وهي منظمة معنية بإدارة الغابات في إثيوبيا، فإن أقل من 4% من أراضي البلاد تغطيها الغابات، وهو ما يعني تراجعا حادا في مساحات الغابات التي كانت تغطي 30% من أراضي إثيوبيا نهاية القرن التاسع عشر.

التصحر السريع الذي يزحف على أراضي إثيوبيا يرجع لعدة أسباب أهمها تعداد سكان إثيوبيا المتزايد بسرعة والحاجة إلى أراضٍ زراعية والاستخدام الجائر لأراضي الغابات إضافة إلى التغير المناخي.

وانضم لأبناء إثيوبيا عدة منظمات دولية ومجتمعات أعمال في مبادرة زراعة الأشجار التي تهدف إلى تجاوز الرقم القياسي الهندي بزراعة 66 مليون شجرة عام 2017.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت "غينيس ورلد ريكوردس" تتابع مخطط الزراعة الشامل في إثيوبيا أم لا، لكن رئيس الوزراء قال لوكالة "أسوشيتدبرس" إن برنامجا حاسوبيا خاصا يساعد في عملية إحصاء أعداد الأشجار التي تزرع.